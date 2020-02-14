Русский вклад в победу «Оттавы»: гол Наместникова, пас Анисимова

14.02.2020, 6:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" принимала на домашнем льду "Аризону Койотс". Игра получилась довольно упорной, но хозяева выиграли со счетом 3:2. У них отличились россияне Владислав Наместников и Артем Анисимов.

Наместников открыл счет уже на 2-й минуте, а на 6-й его партнер по команде Ткачак удвоил преимущество "сенаторов". Только через полчаса игры Экман-Ларссон сократил отставание гостей в счете, но в третьем периоде Пол с передачи Анисимова забил победный, как оказалось, гол. Точку в игре поставил форвард гостей Остерли, но эта шайба не принесла утешения "койотам".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Русский вклад в победу «Оттавы»: гол Наместникова, пас Анисимова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Россию из-за допинга на четыре года отстранили от международных соревнований

06.01 / Названы соперники сборной РФ на молодежном ЧМ по хоккею 2021 года

13.12 / ЕС на полгода продлил санкции в отношении России

17.12 / Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

18.01 / Мнение: Почему русские не обижаются

15.01 / РИА «Новости» гордится тем, что Россия поднялась на строчку в рейтинге лучших стран мира. Объясняем, благодаря чему это на самом деле произошло

16.01 / Российские военные опровергли удары ВКС по гражданским целям в Идлибе

25.12 / РЖД обратились с просьбой к пассажирам на нижних полках

07.02 / В Екатеринбурге создают карантинную зону для наблюдения за гражданами КНР

23.01 / Стало известно о запуске работы по расчистке многомиллиардных долгов в ОПК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика