Русский вклад в победу «Оттавы»: гол Наместникова, пас Анисимова

14.02.2020, 6:30, Новости дня

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" принимала на домашнем льду "Аризону Койотс". Игра получилась довольно упорной, но хозяева выиграли со счетом 3:2. У них отличились россияне Владислав Наместников и Артем Анисимов.

Наместников открыл счет уже на 2-й минуте, а на 6-й его партнер по команде Ткачак удвоил преимущество "сенаторов". Только через полчаса игры Экман-Ларссон сократил отставание гостей в счете, но в третьем периоде Пол с передачи Анисимова забил победный, как оказалось, гол. Точку в игре поставил форвард гостей Остерли, но эта шайба не принесла утешения "койотам".