Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 63,8 тыс. человек

14.02.2020, 6:19, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1 380 человек скончались, 6 723 излечились и выписаны из больниц, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

«По состоянию на полночь 13 февраля (в ночь на 14 февраля), государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 63 851 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 55 748 человек (10 204 человека находятся в тяжелом состоянии), 6 723 человека выписаны из больниц и 1 380 скончались (из-за того, что данные по Хубэю дублировались, сокращено на 108)», – приводит сообщение госкомитета РИА «Новости».

Отдельно в Гонконге выявлены 53 случая заражения (из них один человек скончался, один выздоровел), в Макао обнаружили 10 инфицированных (трое из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).

Еще около 178 тыс. человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлены 5 тыс. 90 новых случаев заражения, из больниц выписали 1 тыс. 81 человека, скончался 121 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 2 тыс. 174 человека.

Число зараженных новым коронавирусом вне Китая уже составило 505 человек, это менее 1% от заболевших в самом Китае.

Ранее в США не исключили заражения коронавирусом двух третей населения Земли.



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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 63,8 тыс. человек

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