Камбоджа разрешила сойти на берег пассажирам круизного лайнера Westerdam

14.02.2020, 6:12, Новости дня

Пассажиры круизного лайнера Westerdam начали высаживаться на берег Камбоджи, сообщил один из пассажиров судна, российский турист Алексей Дмитриев.

«Ночью 116 человек уже отправили, сейчас массовая выгрузка идет. К нам прилетал премьер-министр Камбоджи на вертолете», – цитирует россиянина ТАСС.

Ожидается, что в ближайшие дни все пассажиры получат возможность вернуться в свои страны. Россиян компания- оператор обещала отправить на родину до 15 февраля, подтвердили в посольстве РФ в Пномпене. В дипмиссии пообещали в случае необходимости оказать россиянам всю необходимую помощь и поддержку.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, в итоге совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

На борту Westerdam оказались семь российских туристов, еще одна гражданка РФ – член экипажа. Подавляющее большинство путешествующих на судне – граждане США (651 человек) и Канады (271). В числе пассажиров также значатся немцы, англичане, нидерландцы и представители других стран. На Westerdam путешествует всего лишь один обладатель паспорта КНР, а также 29 жителей специального административного района Гонконг.

Напомним, по данным на утро 13 февраля, в Китае зарегистрировали 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире достигло 60 тыс. 276 человек.



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Камбоджа разрешила сойти на берег пассажирам круизного лайнера Westerdam

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