Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488, почти 7 тысяч выздоровели

14.02.2020, 6:06, Новости дня

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Число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в КНР увеличилось до 1488 человек, число заболевших составляет 63 918 человек. Такие данные сообщает информационный портал "Ванъи", ссылаясь на данные властей.

В четверг, 13 февраля, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая сообщал от 1367 летальных исходах, 59,8 тысячи зараженных и 5,9 тысячи выздоровевших на территории страны.

Первое место по числу зараженных в Китае занимает центральная провинция Хубэй, где была зафиксирована вспышка заболевания: на утро 14 февраля там число заболевших достигло 51 986 человек, из них 4131 вылечен и выписан из больниц, 1426 человек скончались.

Вне Китая число зараженных новым коронавирусом увеличилось до 505 человек, из них двое умерли, сообщает ТАСС. Больше всего заболевших зафиксировано в Японии (251 человек), далее – Сингапур (58) и Таиланд (33 человека).

31 декабря 2019 года в городе Ухань в Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. ВОЗ охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами и признала чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китайской Народной Республики случаи заболевания были зарегистрированы в 24 странах, в том числе в России.



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Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488, почти 7 тысяч выздоровели

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