Бобровский не выручил. «Флорида» снова проиграла

14.02.2020, 6:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Еще один матч завершился в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Флорида Пантерз" на домашнем льду принимала соперников из "Филадельфии Флайерз". В воротах хозяев матч начал россиянин Сергей Бобровский, но был заменен при счете 0:3. А общий счет – 6:2 в пользу "летчиков".

В первом периоде Бобровский отразил всего шесть бросков из девяти и был в перерыве заменен на канадца Монтембо. Но тому гости также забили трижды, хотя он и добился лучшего, чем у россиянина коэффициента надежности. У "пантер" один из голов престижа на счету русского финна Александра Баркова. Для "Флориды" это поражение стало пятым в шести последних матчах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Бобровский не выручил. «Флорида» снова проиграла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Где и когда смотреть первую гонку третьего этапа Кубка мира по биатлону

13.01 / Елизавета II сделала официальное заявление в связи с «отставкой» принца Гарри и Меган Маркл

10.01 / Названа причина изъятия девочки с ДЦП из-под опеки тети

27.01 / В Петербурге спасли свалившегося в реку пенсионера

17.01 / Руководство Пентагона только в четверг узнало о контузиях военных в Ираке

13.12 / МИД ответил на сообщения о причастности РФ к гибели главы «Белых касок»

16.12 / Видео: Как Голливуд экранизирует русскую классику

08.02 / В Японии выздоровел мужчина, первым заразившийся коронавирусом

13.02 / «Пока я президент, у нас не будет родителя №1 и №2». Путин об однополых браках

02.02 / Песков прокомментировал «некрасивые события» с Игнатьевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика