Бобровский не выручил. «Флорида» снова проиграла

14.02.2020, 6:06, Новости дня

Еще один матч завершился в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Флорида Пантерз" на домашнем льду принимала соперников из "Филадельфии Флайерз". В воротах хозяев матч начал россиянин Сергей Бобровский, но был заменен при счете 0:3. А общий счет – 6:2 в пользу "летчиков".

В первом периоде Бобровский отразил всего шесть бросков из девяти и был в перерыве заменен на канадца Монтембо. Но тому гости также забили трижды, хотя он и добился лучшего, чем у россиянина коэффициента надежности. У "пантер" один из голов престижа на счету русского финна Александра Баркова. Для "Флориды" это поражение стало пятым в шести последних матчах.