Посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона «всплеском русофобии»

14.02.2020, 6:06, Новости дня

"Очередным всплеском русофобии" назвали в посольстве РФ в США новые санкции со стороны Вашингтона. Соединенные штаты ввели ограничения против трех российских компаний. По версии американцев, они нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения, напоминает телеканал "Россия 24".

В российской дипмиссии напомнили, что применять такого рода санкции может только Совет безопасности ООН и по весьма веским основаниям. Тем более что Вашингтон ввел ограничения бездоказательно.