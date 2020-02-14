Посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона «всплеском русофобии»

14.02.2020, 6:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

"Очередным всплеском русофобии" назвали в посольстве РФ в США новые санкции со стороны Вашингтона. Соединенные штаты ввели ограничения против трех российских компаний. По версии американцев, они нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения, напоминает телеканал "Россия 24".

В российской дипмиссии напомнили, что применять такого рода санкции может только Совет безопасности ООН и по весьма веским основаниям. Тем более что Вашингтон ввел ограничения бездоказательно.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона «всплеском русофобии»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Захарова отреагировала на публикацию докладов ЦРУ о Бандере

26.12 / Министр финансов США объяснил исчезновение 1,5 трлн долларов наличными

26.12 / Названы распространенные ошибки при зарядке смартфона

03.02 / Пистолет против ножа: защищаясь, жандарм во Франции применил оружие

13.02 / Фигуристка Медведева вернулась к образу Сейлор Мун

28.01 / Telegraph — ирландский премьер посоветовал Британии смириться со статусом «маленькой страны»

30.12 / На скандальный памятник с солдатами НАТО решили нанести новый рисунок

14.02 / Китайские медики разработали эффективный способ лечения коронавирусной пневмонии

09.01 / На Украине остались недовольны последствиями запуска «Турецкого потока»

18.01 / Ливию решили призвать к прекращению огня и запрету на переброску войск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика