Тренер «Ювентуса» Сарри: пропустили гол, которого могло не быть

14.02.2020, 6:06, Новости дня

Наставник чемпионов Италии из "Ювентуса" Маурицио Сарри после гостевого матча 1/2 финала Кубка Италии против "Милана" (1:1) отметил, что его команда не прогрессирует в последние три недели. Но игрой против принципиального соперника и результатом тренер доволен.

"Мы вышли сегодня против "Милана" после неудачной игры с "Вероной", но добились положительного результата, что особенно важно для первого матча, — цитирует Сарри портал Football Italia. – Временами мы были слишком медлительны и в защите действовали недостаточно агрессивно".

При этом тренер "Старой синьоры" отметил, что его игроки "выглядели лучше в игре в пас и при выходе из обороны, но не все получалось в финальной трети поля": "Идет процесс, мы продолжаем работать. Мы пропускаем голы, которых можно избежать, как было и сегодня. Подача была довольная низкая, отбиться, на мой взгляд, было несложно".

Когда Сарри спросили, не переживает ли он, тренер отметил: "Нет, реально переживать в жизни нужно только из-за здоровья. Для команды это нормальный переходный период, так не бывает, что команда всегда на подъеме. Это спорт, и многое здесь зависит от состояния многих футболистов".

"Прогресс "Юве" остановился в последние три недели, мы пропускали голы, которых могли избежать. С другой стороны, мы пропустили всего на два мяча больше, чем команда с лучшей защитой в Серии "А" [речь идет о "Лацио", — прим. ред.], так что это не большая проблема", — заключил наставник.