Тренер «Ювентуса» Сарри: пропустили гол, которого могло не быть

14.02.2020, 6:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Наставник чемпионов Италии из "Ювентуса" Маурицио Сарри после гостевого матча 1/2 финала Кубка Италии против "Милана" (1:1) отметил, что его команда не прогрессирует в последние три недели. Но игрой против принципиального соперника и результатом тренер доволен.

"Мы вышли сегодня против "Милана" после неудачной игры с "Вероной", но добились положительного результата, что особенно важно для первого матча, — цитирует Сарри портал Football Italia. – Временами мы были слишком медлительны и в защите действовали недостаточно агрессивно".

При этом тренер "Старой синьоры" отметил, что его игроки "выглядели лучше в игре в пас и при выходе из обороны, но не все получалось в финальной трети поля": "Идет процесс, мы продолжаем работать. Мы пропускаем голы, которых можно избежать, как было и сегодня. Подача была довольная низкая, отбиться, на мой взгляд, было несложно".

Когда Сарри спросили, не переживает ли он, тренер отметил: "Нет, реально переживать в жизни нужно только из-за здоровья. Для команды это нормальный переходный период, так не бывает, что команда всегда на подъеме. Это спорт, и многое здесь зависит от состояния многих футболистов".

"Прогресс "Юве" остановился в последние три недели, мы пропускали голы, которых могли избежать. С другой стороны, мы пропустили всего на два мяча больше, чем команда с лучшей защитой в Серии "А" [речь идет о "Лацио", — прим. ред.], так что это не большая проблема", — заключил наставник.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Тренер «Ювентуса» Сарри: пропустили гол, которого могло не быть

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Васильева попросила учителей не задавать домашнее задание на новогодние каникулы

27.01 / Видео: Коронавирус из Китая: что нужно знать

11.02 / Коронавирус ударил по экономике Африки

12.02 / В Кремле не нашлось любителей икон с Путиным

23.12 / Директор Украинского института нацпамяти заявил, что работа по декоммунизации продолжится

22.01 / Fox — суд по делу об импичменте Трампа не закончится никогда

13.02 / Танк Т-34 обнаружили под Белгородом

10.02 / Суд разблокировал приватизацию «Центрэнерго»

28.01 / Российская система поиска опасных астероидов получила название

04.02 / Жена избившего пасынка мужчины рассказала о поведении мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика