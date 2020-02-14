Ольга Дибцева вспомнила, как сломала нос Сергею Бурунову на съемках

14.02.2020, 6:04, Разное

Российская актриса Ольга Дибцева пояснила о своем сотрудничестве с коллегой Сергеем Буруновым. Звезда на съемках сериала «Озабоченные, или Любовь зла» во время одной из сцен сломала артисту нос.

Ольга Дибцева и Сергей Бурунов играли семейную пару, причем им нужно было, по словам звезды, изобразить жестокие постельные сцены. В какой-то момент режиссер сказал, что коллеги по сценарию должны сначала поругаться, а затем устроить драку. Ольга Дибцева стала старательно изображать обиженную жену, затем ее попросили взять сумку и ударить Бурунова изо всех сил. Она так и сделала, но в итоге он вцепился ей

в волосы и началась драка. Сцена вошла в сериал «Озабоченные, или Любовь зла», но затем оказалось, что Ольга Дибцева попала в нос коллеге пряжкой на сумке.

Дибцева отметила, Сергей Бурунов до сих вспоминает тот момент, они снова работают вместе, но только на съемках уже другой картины. После рождения первенца и годового перерыва звезда снова вышла на съемочную площадку, предупредив, что будет с коляской и отвлекаться на кормление. Своего мужа актриса называет «самым скучным человеком на свете», именно так она подумала после их знакомства.