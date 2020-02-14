Наука: Ученые меняют мнение о том, какое масло является самым полезным

14.02.2020, 5:59, Разное

Оливковое масло считается поклонниками ЗОЖ «ключом к здоровью». Но в последнее время растут и продажи кокосового масла, подкрепленные одобрительными отзывами и утверждениями производителей о том, что этот продукт каким-то образом способен «вылечить» множество болезней – от неприятного запаха изо рта до желудочно-кишечных расстройств.

Однако ученые с большим скепсисом относятся ко всем свидетельствам о чудесном воздействии этого масла. Более того, до недавних пор многие исследователи были уверены, что кокосовое масло – одно из самых вредных среди растительных масел, так как содержание насыщенных жиров в нем составляет 87%, даже больше, чем в сливочном масле (51%) или в свином сале (39%).

Употребление продуктов, богатых насыщенными жирами, приводит к повышению в крови уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных, как «плохой» холестерин. С другой стороны, «вредные» насыщенные жиры также имеют свойство повышать уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые, наоборот, очень полезны для здоровья. Поэтому, теоретически, кокосовое масло может иметь и положительное воздействие на организм.



Эксперимент

Исследований этих свойств кокосового масла было проведено сравнительно мало. Поэтому ученые из Кембриджа, профессор Нита Форухи (Nita Forouhi) и профессор Кай-Ти Хо (Kay-Tee Khaw) решили провести собственный эксперимент.

Для этого они пригласили 94 добровольца в возрасте от 50 до 75 лет, без диабета или сердечно-сосудистых заболеваний, и разработали критерии для оценки того, какой эффект может оказывать на уровни холестерина употребление различных типов жира.

Добровольцев разделили на три группы. Людям из первой группы предложили каждое утро съедать около 50 граммов чистого кокосового масла (это около трех столовых ложек) в течение четырех недель. Участникам эксперимента из второй группы предложили съедать такое же количество оливкового масла. Участникам из третьей группы предложили употреблять ежедневно 50 граммов несоленого сливочного масла.

Добровольцев предупредили, что они должны обязательно съедать требуемое количество масла, даже если это им не нравится, а также о том, что из-за дополнительных калорий (450 ккал в день) они могут набрать лишний вес. Перед началом эксперимента у всех добровольцев взяли анализ крови, уделяя особое внимание уровням «хорошего» и «плохого» холестерина. После окончания четырехнедельного эксперимента анализы повторили.

Результаты

Как и ожидалось, участники из третьей группы, употреблявшие сливочное масло, показали средний рост уровня «вредного» ЛПНП примерно на 10%, а также рост уровня «полезного» ЛПВП на 5%.

Результаты анализов крови участников из «группы оливкового масла» показали незначительное снижение уровня ЛПНП и увеличение уровня ЛПВП на 5%. Таким образом, оливковое масло оправдало свою репутацию.

Но самый большой сюрприз преподнесло ученым кокосовое масло. В анализах крови добровольцев из первой группы не только не было никакого ожидаемого повышения уровня ЛПНП, то есть «плохого» холестерина, но был зарегистрирован особенно большой рост ЛПВП, «хорошего» холестерина, на 15%.

По всей видимости, это говорит о том, что люди, потребляющие кокосовое масло, фактически уменьшают риск развития сердечных заболеваний или инсульта. Хотя самих исследователей такие результаты удивили.

«Я понятия не имею, почему это произошло. Возможно, это связано с тем, что основным насыщенным жиром в кокосовом масле является лауриновая кислота, а лауриновая кислота может оказывать различные биологические воздействия на липиды крови и на другие жирные кислоты. Раньше мы наблюдали этот эффект только на животных, тем удивительнее было получить такие же результаты и для людей», — отмечает профессор Кай-Ти Хо.

Впрочем, ученые предупреждают, что было проведено всего одно краткосрочное исследование, сравнивающее воздействие разных типов масел на уровень холестерина, поэтому пока не стоит делать никаких далеко идущих выводов. Но, по крайней мере, в этом исследовании было доказано, что кокосовое масло полезнее сливочного.