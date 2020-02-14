Турчинов обвинил США в обмане Украины

14.02.2020, 5:51, Новости дня

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Соединенные Штаты в 2014 году «бросили» Киев.

Выступая в американском Портленде, Турчинов выразил мнение, что Украина в рамках Будапештского меморандума обменяла свой ядерный арсенал на «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», передает РИА «Новости».

По словам Турчинова, в США считают, что Будапештский меморандум был исключительно политической декларацией и не несет никаких обязательств.

Экс-секретарь СНБО признался, что Украина обращалась к Западу за военной помощью, но поначалу не получила ни одного патрона, а Штаты якобы обещали лишь поддержку на дипломатическом уровне и заверяли в «любви и уважении», информирует портал glavcom.ua.

Военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось лишь после того, как президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты, напомнил Турчинов.

Напомним, в конце прошлого года осужденный в РФ за подготовку теракта Олег Сенцов заявил, что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие, от которой она отказалась, подписав Будапештский меморандум. А первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.

Однако эксперты неоднократно отмечали, что данный меморандум не является международным договором и не налагает обязательств на государства, помимо тех, что имелись у них на момент подписания.



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Турчинов обвинил США в обмане Украины

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