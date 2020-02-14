Мнение: Комиссия и комиссары

14.02.2020, 5:41, Разное

На прошедшем совещании конституционной комиссии с Путиным, как обычно, было много веселого и интересного. Спортсменка Исинбаева, которая неожиданно для себя была включена в комиссию, прочувствованно сказала: "…Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости», — сказала Исинбаева. По ее словам, теперь она понимает, что это «очень важная книга и читать ее нужно всем». «Узнала очень много интересного», — добавила олимпийская чемпионка…"

Человек уже бог его знает сколько депутат Госдумы, но только факт включения ее в конституционную комиссию заставил взять в руки эту книжицу и взглянуть на нее изнутри, так сказать. Все говорят — конституция, конституция. Дай хоть взгляну, что за зверь такой.

Принимать законы, кстати, отсутствие знаний об этом документе, Исинбаевой ничего не мешало. Она, как член Единой России, руководствовалась не знаниями, а партийной дисциплиной. Сказало руководство давить на кнопку, я и давлю.

За эту дисциплинированность ее и включили в комиссию, других причин не усматривается. Скорее всего, большая часть этой комиссии собрана примерно по такому же принципу. Ну не за квалификацию же, в конце концов.

Простодушная Исинбаева — живой показатель уровня этой, с позволения сказать, комиссии. Ее собрали не чтобы что-то там улучшать, а просто для символизирования процедуры. Нельзя же просто так взять и подписать, что заготовили в аппарате. Нужно соблюсти условности, изобразить вдумчивую работу, муки творчества, борьбу идей, прости господи.

Правда, все ли члены комиссии столь же добросовестны, как Исинбаева, неизвестно. Она хотя бы прочла, что там в этой книжечке написано. А вот остальные о своих достижениях на ниве самообразования не доложились.

Ну, а нам предлагают за эту туфту пойти и дружно отдать свои голоса. Здесь все как всегда: если ты садишься играть с шулером, ты проиграл уже в тот момент, когда сел. Если шулеры и каталы решили поиграть в конституционный процесс, то любое участие в их игре автоматически делает нас проигравшими.