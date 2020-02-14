Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы

14.02.2020, 5:30, Новости дня

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В Москве проходит чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу. В нем принимают участие два российских клуба – столичные "Локомотив" и "Спартак". Команды разведены по разным группа и на старте одержали по две победы.

"Локомотив" начал турнир с разгрома турецкого "Аланияспора" (14:4), а затем сломил сопротивление испанского "Леванте" (8:5). "Спартак" в стартовом туре был сильнее швейцарского "Грассхопера" (8:1), а во второй день в дополнительное время победил бразильский "Фламенго" (3:2).

"Спартак" уже вышел в полуфинал турнира, а железнодорожники также имеют все шансы попасть в четверку лучших. Результаты других матчей турнира: Группа "А". "Леванте" – "Токио" (Япония) – 2:3, "Токио" – "Аланияспор" – 4:6. Группа "В". "Брага" (Португалия) – "Фламенго" – 6:4, "Брага" – "Грассхопер" – 8:3.



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Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» одержали по две победы

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