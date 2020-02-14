Сенаторы обеспокоены отставанием США от России и Китая в области гиперзвукового оружия

14.02.2020, 5:14, Новости дня

На слушаниях в сенатском Комитете вооруженных сил, которые состоялись во вторник с участием руководителей Пентагона, законодатели выразили озабоченность российскими и китайскими ракетами, скорость полета которых в пять раз превышает звуковую скорость.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал гиперзвуковое оружие «козырной картой» Москвы и Пекина, а независимый сенатор Ангус Кинг охарактеризовал это вооружение как «кошмарный сон авианосцев».

«На мой взгляд, другие страны, такие как Китай, обладают более продвинутым гиперзвуковым оружием и другими видами будущих вооружений; даже Россия вернулась на мировую сцену самым агрессивным образом… Собираемся ли мы удерживать их от дальнейшего развития [такого оружия]?» — задался вопросом сенатор-демократ Джо Манчин.

Выступая на слушаниях, адмирал Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США, признал факт продолжающегося соперничества с Китаем и Россией в разработке гиперзвукового оружия. Однако он постарался заверить сенаторов в том, что у США в наличии есть все необходимые для сдерживания возможности.

Ричард добавил, что США сохраняют превосходство над Россией и Китаем в сфере традиционного вооружения, сохраняя при этом стратегическое сдерживание.

В то же время, эксперты говорят о том, что системы гиперзвукового вооружения могут поменять сложившийся баланс военной мощи между США и их главными соперниками.

По данным Исследовательской службы Конгресса, Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвуковых глиссирующих средств вооружегния, и ожидается, что обе страны приступят к эксплуатации такого оружия уже в 2020 году.

Существует два типа гиперзвукового оружия: крылатые ракеты и глиссады. Слежение и перехват обоих типов оружия затрудняются его способностью к маневрированию в полете.

Именно поэтому необходимо продолжать инвестиции в разработку гиперзвукового оружия, заявил на слушаниях генерал Терренс О’Шонесси, командующий Северным командованием и Североамериканским командованием аэрокосмической обороны.

В бюджетной заявке на 2021 год, опубликованной в понедельник, администрация Трампа предложила заложить на разработку гиперзвукового оружия 3,2 млрд долларов – на 23% больше в сравнении с прошлым годом.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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Сенаторы обеспокоены отставанием США от России и Китая в области гиперзвукового оружия

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