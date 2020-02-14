Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь

14.02.2020, 5:06, Новости дня

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма. Крымчан таким не  заманишь, уверен депутат.

Он напомнил, что "город-сад" уже реальность: он создан в Крыму, ставшем российским. Так, на полуострове реализуются настолько крупные инфраструктурные проекты, что их видно даже из космоса. В составе Украины о таком можно было лишь мечтать, приводит слова Шеремета РИА Новости.

Также законодатель отметил, что "город-сад" Зеленского станет для крымчан "резервацией".

Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, назвал проект Зеленского несбыточным и виртуальным, из серии "стены Яценюка", фейковых госструктур и прочих инициатив, истинной целью которых является разворовывание украинского бюджета. По документам будет город, считает Чегринец, а по факту голове поле и поиски виноватых в правительстве.



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Шеремет об инициативе Зеленского: «городом-садом» крымчан не заманишь

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