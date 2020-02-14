Гол Дениса Гурьянова помог «Далласу» одолеть «Торонто»

14.02.2020, 5:06, Новости дня

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Матчем в Торонто стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Местные "Мейпл Ливз" принимали гостей из "Даллас Старз". Игра получилась обоюдоострой и завершилась с минимальным перевесом "звезд" – 3:2.

Первый гол в ворота "кленовых листьев" забросил российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов. В конце первого периода Факса счет удвоил. Меттьюс сократил отставание хозяев на 31-й минуте, но в начале третьей 20-минутки Сегин снова сделал разрыв "+2" в пользу гостей. Все, на что хватило "Торонто", это гол Хаймана, установившего окончательный счет.



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Гол Дениса Гурьянова помог «Далласу» одолеть «Торонто»

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