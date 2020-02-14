В России поступил в продажу планшет HUAWEI MediaPad M6

14.02.2020, 5:04, Разное

Компания HUAWEI в РФ начала продажу планшета MediaPad M6. Новинку можно будет приобрести не только в фирменных магазинах, но и в магазинах партнеров.
Раньше гаджет продавали лишь по предварительному заказу на официальном сайте. На российском рынке новый планшет появится уже 14 февраля. Устройство имеет экран на 10,8 дюйма, мощнейший процессор Kirin 980, 64 гигабайта flash-памяти, 4 гигабайта оперативной памяти, две камеры на 8 и 13 Мп, 4-канальную акустическую систему.

Емкость аккумуляторной батареи в 7500 мАч позволяет устройству без подзарядки воспроизводить видео до одиннадцати часов. Производитель разместил на HUAWEI MediaPad M6 личные мобильные сервисы: браузер, магазин по продаже приложений, видеоплеер и другие полезные дополнения. Планшет появится в продаже в корпусе серого цвета и будет стоить 24990 рублей.



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В России поступил в продажу планшет HUAWEI MediaPad M6

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