«Теперь понимаю — важная книга»

14.02.2020, 4:47, Разное

Исинбаева призналась, что только недавно прочитала Конституцию. Она входит в рабочую группу по изменению закона.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призналась, что только недавно прочитала Конституцию России. Об этом она рассказала на встрече рабочей группы по подготовке поправок в главный закон страны.

«Владимир Владимирович! Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», – сказала Исинбаева Путину.

В середине января Путин создал рабочую группу для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек, среди которых сенаторы, депутаты, общественные деятели, бизнесмены, деятели культуры. В рабочей группе оказались, в частности, сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент «Русфонда» Лев Амбиндер, президент «Российского союза промышленников и предпринимателей» Александр Шохин, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, кинорежиссер Карен Шахназаров, худрук театра «Et Cetera» Александр Калягин и другие.

Источник: Новая газета



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«Теперь понимаю — важная книга»

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