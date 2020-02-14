Мнение: Бабуины

14.02.2020, 4:38, Разное

«Путин поддержал идею сенатора Пушкова закрепить в Конституции статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне». Похоже, они там все окончательно охерели. Вообще всё, что связано с нынешней «реформой» Конституции, особенно с так называемым «опросом» (который ни в коем случае нельзя назвать референдумом, но надо сделать под него специальный выходной день посреди рабочих) — такое невероятное позорище, такая Африка… Почему ж Россия так быстро всегда опускается до уровня питекантропов? В чем секрет?

Невероятно. Бабуины захватили Кремль.