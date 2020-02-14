В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали «давящей угрозой»

14.02.2020, 4:31, Новости дня

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Заместитель главы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер назвал гиперзвуковое оружие России – такое, как ракеты "Авангард" – "давящей угрозой" для обороны США. Поэтому Штаты должны модернизировать триаду и сохранять потенциал ядерного сдерживания, отметил Шаффер. Минобороны США "ставит приоритетом разработку гиперзвукового оружия и защиту от гиперзвуковых вооружений", подчеркнул он.

Шаффер заявил, что РФ и Китай и без гиперзвукового оружия имеют достаточно баллистических ракет, чтобы решать задачи сдерживания, передает РИА Новости. Он ожидает, что эти страны бросят США вызов, и Пентагон должен быть готов к ответному удару.

При отсутствии защиты от гиперзвукового оружия важную роль играет ядерный арсенал. Его нужно сохранять и в будущем, сообщил Шаффер. Ранее президент Трамп заявил, что Вашингтон в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с РФ и КНР будет создавать свои "ядерные силы" – "самые мощные в мире". На модернизацию существующих и создание новых ядерных сил Пентагону отводится 10 лет.

Ядерная триада — международный термин. Она состоит из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.



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В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали «давящей угрозой»

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