Генпрокурор Барр заявил о «невозможности» выполнять свою работу из-за твитов президента

14.02.2020, 4:30, Новости дня

Генеральный прокурор Уильям Барр в четверг выступил с публичной критикой в адрес президента Дональда Трампа, заявив, что твиты президента о прокурорах, работающих в Министерстве юстиции, и о делах, которые ими ведутся, «делают невозможным выполнение моей работы».

Барр заявил об этом в интервью телеканалу ABC News через несколько дней после того, как Минюст отменил решение собственных прокуроров, которые рекомендовали приговорить Роджера Стоуна, давнего друга Трампа, к тюремному сроку от 7 до 9 лет. В итоге в суд были направлены новые рекомендации, в которых говорилось о необходимости смягчить наказание для Стоуна.

Сам Барр подвергся критике за действия Минюста, и комментарий, сделанный им в четверг, можно считать попыткой защититься. Барр входит в число наиболее лояльных президенту членов кабинета, он разделяет взгляды Трампа на широту полномочий исполнительной власти.

Заявление Барра позволяет предположить, что генпрокурор осознает, как решение об отзыве рекомендаций отразилось на репутации Минюста, который считается независимым от политической обстановки ведомством. Однако генпрокурор не стал никого обвинять в сложившейся ситуации.

Барр сказал, что твиты президента создали для Минюста репутационную проблему, которая ставит под вопрос независимость ведомства. При этом Барр опроверг утверждения о том, что он получил распоряжение от Трампа, уточнив, что президентские твиты не повлияли на принятие Минюстом решения в отношении рекомендаций по приговору Стоуну.