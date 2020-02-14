Девушку офицера из Таманской дивизии позвали замуж «бронетанковым сердцем»

14.02.2020, 4:12, Новости дня

Военнослужащие Таманской дивизии помогли лейтенанту сделать предложение возлюбленной, выстроив танки Т-72Б3 в «бронетанковое сердце».

По просьбе командира взвода две танковые роты выстроили боевые машины на подмосковном полигоне Алабино в форме огромного сердца, сообщила телерадиокомпания «Звезда».

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20202132046-lJ0si.html/player/

После этого лейтенант провел возлюбленную в центр фигуры, где сделал ей предложение. Девушка ответила согласием.

Свадьба может состояться во время «Танкового биатлона» летом 2020 года.

Напомним, в августе прошлого года российские танкисты в ходе Армейских международных игр – 2019 поставили рекорд скорости.