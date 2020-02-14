Мнение: Конституция и мяч

14.02.2020, 4:11, Разное

Путин встретился с группой специально и тщательно отобранных людей, которых обозвали «рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию». Можно, подумать, что предложения еще не готовы… И группу эту, думаю, правильнее было бы назвать имитаторами…

Но к мероприятию, имитирующему серьезную работу, Путин отнесся со всей серьезностью. Даже предложил день голосования объявить выходным днем. Хотя для изображения важности мероприятия, встречу с можно было бы провести и в Кремле, а не в путинском загороде в Ново-Огарево…

Чем больше наблюдаю за суетой вокруг изменения конституции, тем тверже мое оценочное суждение, что для Путина нет разницы между конституцией и, к примеру, футбольным мячом… И мяч, и конституцию можно пнуть и закатить куда угодно…

Фотографии отсюда и отсюда