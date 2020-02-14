Психиатры назвали признаки шизофрении у детей и подростков

14.02.2020, 4:04, Разное

Зарубежные психиатры назвали признаки, указывающие на развитие шизофрении у детей и подростков. Вовремя начатое лечение и психолого-педагогическая работа дают больше шансов на нормализацию состояния ребёнка.

Психическое расстройство, при котором происходит нарушение мышления, адекватное восприятие окружающего мира и эмоциональных реакций, чаще всего развивается в подростковом возрасте, но возможно и в более раннем периоде. Внимательное отношение к ребенку позволит заметить ряд черт, которые могут свидетельствовать о предрасположенности к заболеванию. Склонность к одиночеству, длительное состояние тоскливого настроения без видимых на то причин, «уход в себя» и некоторые другие особенности заставляют родителей быть особенно внимательными. В некоторых случаях уже в возрасте 3-6 лет может отмечаться нарушение мыслительного процесса, раздражительность, часто сменяемая апатией, отсутствием эмоций, фантазированием, которое не связано с реальностью. Иногда отмечается бессвязность речи или же её деградация, наряду с ухудшением когнитивных способностей. Ребенок жалуется на «голоса в голове», которые руководят его поведением.

Скорее всего, до трех лет родители были склонны считать импульсивность, странность движений, беспричинные слезы или смех малыша, особенностями его характера, «капризами», недостатками воспитания, тогда как причиной является нарушение психики. В подростковом возрасте возможно чередование фаз возбуждения и полной апатии, проявление бреда и галлюцинаций. Окончательный диагноз может поставить детский психиатр, так как некоторые симптомы относятся не только к шизофрении.