США готовы снять санкции против Северной Кореи для борьбы с коронавирусом

14.02.2020, 3:52, Новости дня

США глубоко обеспокоены возможными последствиями вспышки коронавируса в Северной Корее и готовы содействовать усилиям, предпринимаемым американскими и международными организациями по сдерживанию распространения вируса в этой стране. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в четверг.

«Мы всячески поддерживаем и поощряем действия американских и международных организаций… по противодействию и сдерживанию распространения коронавируса в КНДР», — заявила пресс-секретарь Морган Ортагус после того, как Красный Крест призвал к немедленному освобождению Пхеньяна от санкций, чтобы помочь предотвратить вспышку коронавируса в Северной Корее.

«Соединенные Штаты готовы оперативно содействовать этим организациям для оказания помощи», — добавила Ортагус.

В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ранее заявили, что освобождение от санкций, предусматривающее снятие запрета на банковские переводы в Северную Корею, можно было бы расценивать как «крайне важное и спасительное вмешательство» в ситуацию.

В заявлении Красного Креста говорится о том, что жителей Северной Кореи необходимо срочно обеспечить средствами индивидуальной защиты и наборами для анализов, чтобы подготовиться к возможной вспышке вируса в Северной Корее, граничащей с Китаем, где вирус был впервые обнаружен.

Режим международных санкций предусматривает запрет на целый ряд бизнес-, торговых и других операций с Северной Кореей. Санкции были введены из-за нарушения Пхеньяном международных договоров в части разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

Власти КНДР пока не сообщали о случаях заболевания, однако в государственной прессе появились сообщения о том, что правительство продлило карантин для людей, у которых были замечены симптомы коронавируса, на срок до 30 дней. Северная Корея полностью прекратила авиационное и железнодорожное сообщение с Китаем.

В южнокорейских СМИ появились сообщения о том, что в Северной Корее зарегистрированы множество случаев заболевания с летальным исходом, однако представители офиса ВОЗ в Пхеньяне в интервью «Голосу Америки» заявили, что не обладают подобной информацией.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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США готовы снять санкции против Северной Кореи для борьбы с коронавирусом

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