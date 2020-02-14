Личное: Анечка и ремень за 83 тысячи

14.02.2020, 3:44, Разное

Анечка Седокова, взмахнув налепленными, как это принято у отсталых, но амбициозных слоёв населения, ресничками, заявилась на вечеринку журнала GQ в образе стиптизёрши второго эшелона.

Знаете, есть проститутки для по-настоящему богатых мужчин, а есть — для всех остальных.



Фото: Комсомольская правда

Наряд Анечки больше подходит девушкам из второй категории: модельные пропорции и молодость отсутствуют, лишний вес, силикон и возрастные морщины — присутствуют.

Вывалив в декольте растянутую имплантами кожу с синюшными венами, взгромоздившись на тонюсенькие каблучки и перетянув блестящим ремнём корпулентное туловище, Нюрка заявила, что одета она дорого.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Может, это не бросается в глаза, но стоит все очень прилично. Собираясь сюда, мы проковыряли… как бы покрасивее сказать? Сделали дырку вот в этом ремне за 83 тысячи рублей.

Слышите, как Седокова разговаривает?

Так разговаривают недалёкие девки из Зажопинсков, хлебая кофе с печеньями в какой-нибудь шарашкиной конторе по продаже турпутёвок или пластиковых окон.

Впрочем, так Анечка не только разговаривает, но и выглядит: очень и очень дёшево. И стоимость вещей, в её случае, не играет никакой роли.



Фото: Соцсети

Знаю: меня читают все, включая необразованных, недалёких девок из Зажопинсков.

Ходите сюда, куры, учить буду!

Вы, как и Анечка, придерживаетесь двух принципов в одежде:

Принцип 1: Чем дороже вещи — тем дороже образ.

На самом деле, нет. Дорогие вещи часто являются качественными, но это не делает их автоматически стильными, красивыми, уместными.

Вещи нужно уметь носить.

Не гордо нести на себе громкий бренд, как это делает Седокова в жалкой попытке залепить ценником свои провинциальные комплексы, а именно носить.

С достоинством, элегантностью, умом.

Когда и первое, и второе, и третье у женщины отсутствует, всё, что ей остаётся, — это раздеться.

Принцип 2: Чем меньше одежды — тем сексуальнее.

Тут соглашусь. Большинство мужиков обратят внимание на венозные дыни Анечки и не отведут взгляд от её выглядывающих из-под юбки трусиков размера L.

«Я бы вдул. Разок», — вот какой будет реакция многих мужчин на полуголую бабу.

Девки, если именно этой реакции вы добиваетесь, если вам нравится быть в глазах мужчин ходячим минетом, то, конечно же, раздевайтесь.

Надевайте на работу тугие водолазки, обтягивающие ваши пушапы. Приходите в мини на приём к врачу. Приезжайте в аэропорт, оголив животы.

Воля ваша.

У меня к вам — один вопрос: чего вы при помощи своего публичного раздевания пытаетесь добиться? Дефицит чего восполнить?

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.