Китайские медики разработали эффективный способ лечения коронавирусной пневмонии

14.02.2020, 3:37, Новости дня

Китайские медики разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа путем переливания плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров, сообщили в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

В ведомстве пояснили, что кровь идущих на поправку пациентов содержит большое количество антител, эффективных в борьбе с коронавирусом. Плазма крови доноров проходит специальную процедуру, в ходе которой происходит инактивация опасных вирусов. После этого плазма с антителами вводится тяжело больному пациенту, передает ТАСС.

«На первом этапе методику лечения особой плазмой крови применили на трех пациентах Первой народной больницы в районе Цзянся (город Ухань), к настоящему времени вместе с последующими случаями общее число проходивших такое лечение пациентов превысило 10», – отмечается в заявлении.

«Клиническая картина изменилась, в течение 12-24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина тоже улучшилась», – говорится в сообщении.

Методика была разработана компанией China National Biotec Group (CNBG), которая является подразделением одного из крупнейших фармакологических конгломератов Китая Sinopharm.

В комитете считают, что методика может стать эффективным способом терапии на первом этапе, пока человечество не разработает вакцину и эффективные лекарства от пневмонии нового типа. Об успешности этой методики сообщил главный врач больницы «Цзиньиньтань» (Ухань) Чжан Динъюй, который призвал поправляющихся от болезни массово сдавать кровь.

Накануне в ВОЗ назвали срок начала испытаний вакцины против коронавируса на людях.

Напомним, по данным на утро 13 февраля, в Китае зарегистрировали 59 тыс. 833 случая заболевания (15 тыс. 103 случаев без лабораторного подтверждения в КНР). Умерли 1368 человек. Общее число заболевших в мире достигло 60 тыс. 276 человек.