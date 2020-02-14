Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в биатлонном спринте

14.02.2020, 3:30, Новости дня

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Вторым номером программы чемпионата мира по биатлону, который начался в итальянской Антерсельве, станет женский спринт. Гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами пройдет в пятницу, 14 февраля. Среди наших первой на старт выйдет Екатерина Юрлова-Перхт.

Чемпионка мира в индивидуальной гонке 2015 года стартует под номером №19. Далее нашу сборную будут представлять Светлана Миронова (ее номер №43), Лариса Куклина (№70) и Ирина Старых (№90).



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Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в биатлонном спринте

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