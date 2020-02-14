Банковская система Украины в 2019 году получила рекордную прибыль в 60 млрд грн – Рожкова

14.02.2020, 3:18, Новости дня

По предварительным данным, прибыл украинского банковского сектора в 2019 году составила 60 мдрд грн. Об этом в Facebook 13 февраля сообщила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

«60 млрд грн… Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд. Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от облигаций внутреннего госзайма. Это реальная прибыль банковского сектора», – написала Рожкова.

Она отметила, что инвестированные ОВГЗ составляют 12% прибыли банков.

«Банкирам будет интересен другой показатель – ROE, то есть отдача на капитал. В наших банках ROE сегодня – 34,2%. Это выше, чем общеевропейский показатель – 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия – 18%, Румыния – 17%, Чехия – 16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%», – написала замглавы НБУ.

Также, по словам Рожковой, в Украине сократилось число убыточных банков с 13-ти в 2018 году до шести в 2019-м.

«Почему такие сверхприбыли? Основные факторы – высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 до 12 млрд грн», – заявила она.

Замглавы НБУ добавила, что прибыльность банков будет снижаться.

«Благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит будет снижаться и процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты. Но это не отменяет тот факт, что банковский сектор сегодня в отличном состоянии», – подчеркнула Рожкова.

60 млрд грн. Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними. Майже втричі більше, ніж роком раніше…. Posted by Катерина Рожкова on Neljapäev, 13. veebruar 2020

В 2018 году банковская система Украины получила прибыль в размере 21,7 млрд грн. До этого последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году. Тогда она получила 1,4 млрд грн.

В 2017 году банковский сектор Украины получил 24,4 млрд грн убытка, сообщали в Нацбанке.