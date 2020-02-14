Джастин и Хейли Бибер поделились ранее неизвестными фото и видео со свадьбы

14.02.2020, 3:17, Разное

Только в конце января 25-летний певец отмечал запуск своего реалити-шоу с женой и родственниками в Лос-Анджелесе, как мир (а точнее, YouTube) увидел уже восьмой выпуск. Все потому, что Бибер выпускает не один, а сразу два эпизода в неделю. Например, в пилотной серии Джастин и Хейли подробно рассказывают, с чего начался их роман. В остальных же речь идет в основном о двух аспектах жизни певца — его творчестве и личной жизни. Не стал исключением и последний эпизод, который вышел на канале певца вчера, 12 февраля. Единственное, что его отличало от других, — редкие кадры со второй церемонии бракосочетания влюбленных и последующего банкета. Напомним, прошло все это почти полгода назад, в сентябре 2019-го.

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Публикация от Jailey (@jaileyislifee)12 Фев 2020 в 1:33 PST

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Публикация от (@biebergirl_94__)12 Фев 2020 в 11:11 PST

Супруги рассказали и показали подробности церемонии в белой часовне отеля Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине, украшенной белыми цветами и гирляндами. К алтарю невесту отвел ее отец, актер Стивен Болдуин. Но так как это не кино, а реальная жизнь, то здесь нашлось место и курьезам. Все шло гладко ровно до момента произнесения клятв друг другу. Когда настала очередь Джастина, он не только несколько раз запнулся, но и спросил священника о значении некоторых слов:

Священник: В знак и залог нашей неизменной веры…

Джастин: В знак и залог… В знак?

С.: В знак и залог нашей неизменной веры…

Д.: В знак и залог?

С.: Да.

Д.: В знак… И залог… Что это значит?

— сказал он и оглянулся на гостей, которые уже начали хихикать.

Также Биберы показали нарезку кадров с вечеринки, которая прошла после захода солнца, и трогательное видео, снятое утром во время сборов. На нем отец Джастина говорит, что очень гордится сыном, а тот, в свою очередь, рассказал, как сделал предложение любимой:

Мы были на Багамах… Она просто спускалась по лестнице, а внизу стоял я с кольцом. Меня буквально трясло. Я сказал ей: «Я так тебя люблю, что не вижу себя с кем-то еще. Я хочу провести остаток своей жизни с тобой. Ты выйдешь за меня?» Она молча кивнула и все. Я просто знал, на какой стадии мы находились и куда идем.

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Публикация от (@sexyjailey)12 Фев 2020 в 9:32 PST

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Публикация от Bizzle stan account (@bizzle__stan)12 Фев 2020 в 2:52 PST

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Публикация от CandyBiebo (@candybiebo)12 Фев 2020 в 9:45 PST

А за день до выхода новой серии Хейли опубликовала четыре новых кадра со свадебной фотосессии в своем Instagram.

Мы с Джастином очень доверяем Богу, как он нас ведет по жизни. Все произошло именно так, как я и предполагала. Верю в божий промысел в этом всем! Даже все неудачи, через которые мы прошли, должны были случиться с нами,

— сказала она в видео.

Напомним, в сентябре 2018-го Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально зарегистрировали отношения, но с пышным праздником решили подождать. Пауза затянулась аж на год. 24 сентября 2019-го Хейли Болдуин повеселилась на девичнике в Лос-Анджелесе, а уже через пару дней они с Джастином Бибером провели для своих семей предсвадебный ужин в городе Блаффтон, Южная Калифорния. И вот 30 сентября пара отпраздновала бракосочетание в кругу родных и друзей. По слухам, отложить праздник на столь долгий срок пришлось из-за депрессии жениха.

Об отношениях с артистом и трудностях в браке Хейли рассказала в интервью Vogue Australia в середине сентября 2019-го, за пару недель до торжества. А неделю назад модель стала героиней нового номера американского ELLE. Общаясь с журналистом, Хейли впервые упомянула, насколько непрост был первый год их замужества — после того как они расписались в мэрии и до того как сыграли свадьбу:

Когда мы расписались, мы сразу же пошли одной дорогой. Тогда я чувствовала — наша жизнь слишком напряженная и беспокойная, чтобы устраивать свадьбу. Джастин боролся с болезнью, и долгое время не понимал, что с ним происходит. У нас не было диагноза, это было тяжело еще и потому, что все вокруг говорили, что он выглядит нездоровым, говорили, что он принимает наркотики. Он на самом деле был нездоров — у него была болезнь Лайма. Это были месяцы, когда я пыталась ему помочь, одновременно вживаясь в роль жены. К счастью, сейчас он совершенно здоров. Но проходя все, что было, мы не хотели вписывать туда еще и свадьбу.

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