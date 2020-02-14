«Вот такой у нас Тимурыч»: Анастасия Решетова впервые показала сына

14.02.2020, 3:17, Разное

Несколько минут назад модель и возлюбленная рэпера Тимати опубликовала первое фото с сыном Ратмиром, на котором отчетливо видно его лицо, в своем официальном аккаунте в Instagram. Подписчики в восторге — этого момента они ждали много месяцев, практически с момента появления малыша на свет.

Вот такой у нас Тимурыч))) На кого похож?)

— спросила Анастасия Решетова под забавной фотографией, где и мама, и сын смотрят прямо в камеру, широко раскрыв глаза. В комментариях все единогласно пришли к мнению, что малыш — копия отца, Тимура Юнусова (настоящее имя артиста. — Прим. ред.).

Но, по правде говоря, это не самый первый снимок Ратмира, попавший в сеть. В ноябре прошлого года Анастасия «засветила» лицо сына на Балу дебютанток журнала Tatler — позируя фотографам, она забыла выключить телефон, на заставке которого был снимок малыша. Зато теперь можно сравнить кадры и понять, насколько сильно подрос первенец влюбленных.

Анастасия Решетова и Ратмир Юнусов

Весь январь 2020-го семейство провело на берегу моря, там же Анастасия отметила свое 24-летие. В честь праздника Тимати устроил возлюбленной романтическую фотосессию посреди пальм, на фоне океана и в лучах закатного солнца. На кадрах пара позирует с сыном Ратмиром, который появился на свет чуть больше трех месяцев назад. Правда, тогда они еще «цензурировали» снимки и скрыли лицо сына черным прямоугольником.

Напомним, Анастасия и Тимати объявили о том, что ждут ребенка, в июне прошлого года. При этом подтверждению со стороны пары предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона. А с моделью Анастасией Решетовой он познакомился уже в 2015 году.

Кстати, в декабре прошлого года вице-мисс Россия 2012 года Алена Шишкова, за жизнью которой следят более шести миллионов Instagram-подписчиков, и ее дочь Алиса впервые снялись вместе для журнала, пригласив HELLO! к себе домой. Смотрите, как это было.