В Китае зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса. Ранее врачи изменили систему диагностики

14.02.2020, 3:08, Новости дня

За последние сутки в китайской провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии нового коронавируса, смертность от вируса повысилась почти на четверть – ​от осложнений умерли 242 человека, сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

В общей сложности в провинции насчитывается 1310 смертельных случаев, включая 1036 случаев в Ухане. Накануне власти провинции сообщали о 1068 жертвах заболевания. Это рекордное увеличение числа погибших от вируса: до сих пор наибольшее количество смертей за сутки зафиксировали 10 февраля (103 новых смерти).

Китайские власти отмечают, что перешли на новую методику диагностирования и пересмотрели поставленные ранее диагнозы: из-за этого число зафиксированных случаев заражения увеличилось.

Накануне власти Гонконга выдвинули предположение, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам. Версия родилась после того, как коронавирусом заразилась пожилая женщина, которая не посещала Китай и не контактировала с больными. Однако неделей ранее в больницу с вирусом COVID-19 попал ее 75-летний сосед. Женщина не пересекалась с мужчиной, но их квартиры связывала общая канализационная труба.

В России зафиксированы всего два случая заболевания коронавирусом. Накануне из больницы Читы выписали гражданина Китая, который ранее жаловался на условия содержания: мужчину не устраивало, что врачи не подтверждают его диагноз и возможное заражение членов его семьи – дочери и жены. Семья мужчины останется в больнице до 14 февраля, сам он пока будет находиться в Чите.

За день до этого из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Результаты анализов контактирующих с ней людей оказались отрицательными. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных COVID-19 человека.