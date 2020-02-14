Ученые приступили к исследованию самого крупного в мире айсберга. На днях он откололся от Антарктики

14.02.2020, 3:08, Новости дня

Крупнейший за несколько лет айсберг откололся от ледяного массива Антарктики в Западно-антарктическом заливе. Ученые в Европейском космическом агентстве (ESA) наблюдали за состоянием ледника Pine Island в течение года, 8-9 февраля в леднике появился видимый разлом и в воскресенье айсберг отделился. Затем ледяной остров площадью в 310 кв. км (это в два раза больше площади Москвы) раскололся на несколько айсбергов поменьше.

Американское исследовательское судно V Nathaniel B Palmer стало первым, кто повстречал новый ледовый объект в море Амундсена. Ученые сделали большое количество снимков для дальнейшего изучения айсберга.

Такие крупные ледовые объекты находятся под непрерывным наблюдением из-за опасности, которые они представляют для судоходства. За ними следят специальные спутники Sentinel, которые принадлежат ЕС и эксплуатируются Европейским космическим агентством. Они регулярно фотографируют айсберг.

Ученые не упускают из вида два других крупных айсберга, которые в обозримом будущем должны отколоться от ледового щита в Антарктике.

 

Отделение айсбергов в Западной Антарктике происходит чаще из-за потепления воды в глубинах моря Амундсена. Плавучие ледники попадают под воздействие более теплой воды, что ускоряет таяние. Отделение айсберга от Pine Island не было самым большим подобным событием в XXI веке, но превзошло масштабы последних нескольких лет.

Эксперты считают, что перемещение льда с материковой Антарктики ускорится, поскольку все меньше плавучих ледников сдерживает их движение. Кристофер Шуман, специалист по ледникам в NASA, обеспокоен тем, как быстро айсберг раскололся на маленькие фрагменты. Это указывает на хрупкость всего плавучего ледника.

 

6 февраля в Антарктике зафиксировали самую высокую температуру воздуха за 50 лет. Эксперты подчеркивают, что потепление воздуха вместе с потеплением воды происходит быстрее, чем ожидалось. Все больше страдает экосистема региона. Ученые, проводящие перепись пингвинов на Антарктическом полуострове, обнаружили резкое сокращение колоний из-за климатических изменений – за 50 лет популяция некоторых видов уменьшилась до 77%.



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Ученые приступили к исследованию самого крупного в мире айсберга. На днях он откололся от Антарктики

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