В столовой гостиницы «Космос» в Москве вспыхнул пожар

14.02.2020, 3:06, Новости дня

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В гостинице "Космос" в Москве произошел пожар. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили представители ГУ МЧС столицы.

Как уточняется, сообщение по возгорании по адресу проспект Мира, дом №150 поступило на пульт в 1:44 в пятницу, 14 февраля. Огонь вспыхнул в столовой, расположенной на последнем, 25-м, этаже гостиницы. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Пожар удалось ликвидировать в 2:08, передает РИА Новости.

По данным спасателей, в результате инцидента пострадавших нет, эвакуация не проводилась.



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В столовой гостиницы «Космос» в Москве вспыхнул пожар

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