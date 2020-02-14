Переливание плазмы доказало свою эффективность в борьбе с COVID-19

14.02.2020, 3:06, Новости дня

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Доказана эффективность методики переливания плазмы, которую китайские врачи использовали для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. О том, что новый метод оказался эффективен, доложил глава больницы в Ухане Чжан Динюй.

Методика основана на том, что заболевшим людям переливают плазму тех пациентов, кто был болен и выздоровел. Как оказалось, в этой плазме есть антитела, которые борются с коронавирусом, передает РИА Новости.

11 февраля коронавирус, впервые обнаруженный в китайском городе Ухань, получил официальное название — COVID-2019. На сегодняшний день им заражены 59 493. Число жертв составляет 1353.



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Переливание плазмы доказало свою эффективность в борьбе с COVID-19

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