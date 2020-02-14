Температура в Антарктиде поднялась выше отметки +20 ºС

14.02.2020, 2:42, Новости дня

Впервые за все время наблюдений за погодой в Антарктиде столбик термометра поднялся выше отметки +20 ºС; на острове Сеймур в северной части континента бразильские ученые 9 февраля зафиксировали температуру +20,75 ºС, пишет издание The Guardian.

Это на 1 градус выше, чем предыдущий рекорд, датированный январем 1982 года.

Данные бразильцев еще не подтверждены Всемирной метеорологической организацией, отмечает издание. Однако специалисты, которые отслеживают влияние изменения климата на ледники и биоразнообразие Антарктики, собирая данные с метеостанций каждые три дня, описывают последние данные как «невероятные и аномальные».

Участники бразильской антарктической программы говорят, что на резкое прогревание острова Сеймур влияют сдвиги океанских течений и феномен Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане.

Потепление называют одной из причин сокращения более чем на 50% колоний антарктических пингвинов, которые зависят от морского льда.

На аргентинской научно-исследовательской станции «Эсперанса», расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, в полдень 6 февраля зафиксирован абсолютный рекорд температуры за все время наблюдений – +18,3 °С.