«Ложь от начала и до конца». Ермак прокомментировал сюжет «Схем» о присутствии Патрушева в Омане во время поездки Зеленского

14.02.2020, 2:42, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает необъективным сюжет программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA:Перший»), в котором говорится, что во время пребывания президента Владимира Зеленского в Омане там находился секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом Ермак написал в Facebook 14 февраля.

«Я искренне считаю, что СМИ должны критиковать власть, чтобы она всегда находилась в трезвом состоянии, не забывала, что она временная, что мы здесь для того, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше. Чтобы мы всегда отвечали за свои действия и готовы были отчитываться перед обществом. И знаете, мы совершенно точно готовы это делать. Но тогда, когда слышим конструктивную критику, подкрепленную фактами. Можно ли назвать сюжет «Схем» таким, что подкреплен фактами и является объективным? Увы, но нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы «по словам наших источников»?» – написал Ермак.

По его словам, в ОПУ «стремятся к диалогу и готовы комментировать факты».

«Основная проблема сюжета «Схем» в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь от начала и до конца и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения. Завтра любой может выпустить такой сюжет о том, в котором единственным свидетельством будут «как утверждают наши источники» и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку. Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет», – заявил Ермак.

Всім доброї ночі!Знаєте, от тільки позавчора я озвучив позицію Офісу президента щодо того, що свобода слова є одним із… Posted by Андрій Єрмак on Neljapäev, 13. veebruar 2020

Сюжет «Схем» о пребывании Патрушева в Омане вышел 13 февраля. Журналисты сослались на из два не связанных между собой источника, в частности – на базу данных о пересечении границы Российской Федерации. По данным «Схем», Патрушев летел в Оман чартерным рейсом.

«Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то в конце концов задержалось почти на сутки», – говорится в расследовании.

В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым. Пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ на звонки не отвечал.

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн.

13 февраля нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Арьев обнародовал ответ бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана на его депутатский запрос, в котором указано, что визит Зеленского в Оман не был официальным, средства из госбюджета на него не выделялись, а во время встреч никакие документы не подписывались.

В Едином реестре электронных деклараций по состоянию на 13 февраля пока нет уведомления Зеленского о существенном изменении материального положения, которое могло быть связано с поездкой в Оман.