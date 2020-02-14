Захарова заявила о развале украинского государства

14.02.2020, 2:37, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что Украина находится в процессе развала.

«Да там уже все порвано. Там уже времени для прорывов… это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?» – сказала Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Дипломат призвала не оперировать клише, которые периодически «подбрасывают из Киева».

Она добавила, что украинский народ прошел немало испытаний, но все же «купился» на лозунги «оранжевой революции» и людей, выдающих себя за украинцев. Политики в стране, уверена Захарова, «нацепили» вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.

«Нужно просто посмотреть, что такое сегодня современная Украина. Нужно понять, как можно решить заложенные проблемы, заложенные в том числе за последние десятилетия», – сказала Захарова, комментируя президентство Владимира Зеленского.

Напомним, в ноябре минувшего года бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко, губернатор Запорожской области времен президентства Виктора Ющенко, экс-депутат Рады Евгений Червоненко заявил, что Украина уверенно идет по пути распада.



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Захарова заявила о развале украинского государства

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