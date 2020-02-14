Bloomberg — Италия переживает крупнейший за столетие демографический кризис

14.02.2020, 2:31, Новости дня

Италия переживает серьёзнейший демографический кризис со времён Первой мировой войны, пишет Bloomberg. Как передаёт издание, спад рождаемости, нехватка молодой рабочей силы и стремительно стареющее население могут затруднить преодоление экономических проблем страны и привести к краху пенсионной системы. На сегодняшний день даже миграция не в состоянии компенсировать сокращение населения, подчёркивает сайт телеканала.


Reuters

Италия не только находится в состоянии экономического спада — страна также столкнулась с сокращением населения, подталкивающим её к крупнейшему за столетие демографическому кризису, пишет Bloomberg.

Как передаёт издание, в 2019 году Италия вновь столкнулась с убылью населения, а смертность превысила рождаемость почти на 212 тыс. человек — величайший разрыв с 1918 года.

Президент страны Серджио Маттарелла жёстко высказался о проблеме, заметив, что на кону стоит «само существование страны». «Семьи — это связующая нить Италии. Семьи — это и есть Италия. Эта тенденция должна полностью измениться», — заявил лидер страны.

Согласно итальянскому бюро статистики, естественная убыль населения сегодня достигла показателей Первой мировой войны: на каждые 100 смертей приходится всего 67 рождений. Всего 10 лет назад соотношение смертей и рождений было 96 к 100.

Как замечает Bloomberg, Италия переживает серьёзные экономические проблемы долгосрочного характера, и демографические тенденции только затруднят  их преодоление. Италия столкнётся с нехваткой молодой рабочей силы, а социальная поддержка стремительно стареющего населения приведёт к дополнительной нагрузке на систему налогообложения. Сегодня финансирование пенсий обходится стране почти в 17% бюджета.

При этом показатели иммиграции, которая могла бы помочь стране справиться с дефицитом населения, также не внушают оптимизма: сальдо миграции за прошлый год снизилось на 18%, а число прибывших в Италию превысило число убывших всего на 143 тыс. человек.

По прогнозам Евростата, 60-миллионное население Италии к 2050 году сократится до 56 миллионов человек, что контрастирует с ситуацией в других крупнейших экономиках еврозоны: во Франции и Испании в тот же период ожидается прирост населения, а в Германии положение почти не изменится.

«В ситуации стареющего населения и последовательного снижения числа работников, платящих налоги, онаша пенсионная система может начать разваливаться», — предупреждает профессор экономики Свободного международного университета социальных исследований в Риме Пьетро Рейклин. «Нам необходимы перемены в культуре: женщин должны подталкивать к выходу на работу и зарабатыванию средств, а не наоборот. Повышение доходов семьи подстегнёт рост рождаемости», уверен специалист.

 



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Bloomberg — Италия переживает крупнейший за столетие демографический кризис

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