Объединение Ирландии становится все более вероятным – The Economist

14.02.2020, 2:18, Новости дня

Религиозные конфликты, приведшие к разделению Ирландии в 1921 году, уже исчерпаны, а ситуация после Brexit способствует появлению реального проекта объединения острова. Об этом говорится в редакционной статье влиятельного британского журнала The Economist, опубликованной 13 февраля.

Выход Великобритании из Евросоюза разочаровал обе части острова Ирландия. Однако есть еще несколько факторов, способствующих выводу темы унификации из области фантазий, отмечает The Economist.

Это результаты выборов в Ирландии, где успеха добились левые националисты из «Шинн Фейн»; изменение демографической ситуации – увеличение числа католиков в Северной Ирландии; уменьшение влияния католической церкви на Юге, легализация абортов и однополых браков в Республике Ирландия.

Соцопросы показывают увеличение числа сторонников объединения в северной части острова, при том что на юге и в ирландской диаспоре унификация всегда имела достаточную поддержку, отмечает журнал.

Если население обеих частей острова придет к консенсусу по поводу унификации, ирландские и британские политики должны иметь план действий, как объединить две системы здравоохранения и безопасности, настаивают авторы публикации.

С 1801 года остров был частью Королевства Великобритании и Ирландии и управлялся как единое целое. Разделение произошло, когда парламент Великобритании принял «Правительственный акт Ирландии 1920 года» и создал Северную и Южную Ирландию в статусе доминионов Соединенного Королевства. Южная часть Ирландии с 1937 года является суверенным государством, в конституции которого заявлено стремление к объединению всего острова.

В 1998 году правительства Ирландии и Великобритании пришли к соглашению, что статус Северной Ирландии не будет изменен без согласия ее жителей.

Статус границы между Северной Ирландией и Ирландией был одним из главных дискуссионных моментов, приведших к тому, что Brexit был отложен до 31 января 2020 года.