Мнение: Схватка

14.02.2020, 2:14, Разное

Китайская эпидемия, похоже, становится ключевым инструментом внутрипартийной борьбы в самом Китае. Вопрос о рукотворности вируса остается открытым, по крайней мере, индийцы не так давно сообщили о необъяснимых "вставках" в геноме вируса, которые не могли возникнуть естественным путем. Однако даже если вирус, а затем и эпидемия — это нечто случайное, то борьба внутри китайской элиты объективно закономерна.

Показатели китайской экономики близки к нижнему пределу устойчивости, и эта ситуация создалась до эпидемии. Стресс-тесты, которые проводил Центробанк Китая, четко указали предел, ниже которого рост китайской экономики станет обвалом, причем фактически одномоментно. Это рост в 4%. Если рост будет ниже 4% (а вообще-то говоря, 4% — это самый пессимистичный вариант, даже при 5 процентах станут возникать необратимые, хотя и локальные, катастрофы) — в общем, если нижний предел будет перейдён, финансовая система Китая попросту рухнет.

Вся проблема — в стратегии выхода из кризиса 2008 года. Она вполне разумно исходила из необходимости накачки эмиссией внутреннего рынка Китая с целью поддержать спрос, ориентированный до 2008 года исключительно на экспорт. Издержки эмиссионной накачки предполагалось сбросить за пределы Китая, наращивая экспорт после того, как мировая экономика начнет выходить из рецессии конца первого десятилетия. Однако китайское руководство недооценило политический фактор. Хотя в 2008 году было крайне сложно адекватно его оценивать, скажем прямо.

Трамп с первых же дней своего президентства начал реализовывать задачу по ущемлению китайской экспансии, пойдя на масштабную торговую войну с Китаем за американский рынок (а попутно и за европейский). Конечно, Трамп отстаивает интересы США, и его логика в этом вопросе не вызывает каких-либо нареканий. Но противоречия, накопленные в ходе реализации торговой экспансии Китая на американский рынок и рынок Европы, стали угрожать экономической устойчивости США, которые приняли вызов и за три последних года сумели притормозить, а затем и начать сокращать огромный диспаритет в торговле с Китаем. Чем и обусловлены проблемы реализации китайской стратегии. Уже к концу 2019 года эти проблемы начали не просто проявляться, а вызывать невероятную тревогу среди китайской высшей номенклатуры.

Стоит учесть, что именно сейчас Си Цзиньпин пытается решить задачу преодоления запрета на пребывание на посту руководителя Китая два срока. 11 марта 18 года Си Цзиньпин провел свой собственный конституционный переворот, добившись внесения в конституцию поправки, отменяющей предельный срок нахождения на посту Председателя КНР, однако пока он пребывает на втором сроке своего правления, и третий для него может начаться в 22 году. Конечно, далеко не все в китайской высшей номенклатуре согласны с такой ситуацией.

Два кризиса — аппаратный и экономический — наложились, а эпидемия перевела их из подковерного на видимый слой. 7 марта этого года должна состояться пределььно важная сессия парламента Китая ВСНП, на которой премьер Госсовета Ли Кэцян должен будет отчитаться об экономических показателях. И понятно, что отчитываться будет предельно сложно — он должен будет объяснить происходящее. При этом у Ли Кэцяна есть вполне веское основание переложить вину за происходящее на высшее политическое руководство — то есть, на Си Цзиньпина, который и проиграл Трампу в текущих раундах торговой войны с США. Задача Си Цзиньпина — возложить вину на Госсовет, как непосредственных исполнителей.

Возможно, что эпидемия может быть использована для того, чтобы сорвать сессию ВСНП — причем и та, и другая сторона имеет свои мотивы. Пока на официальном уровне в Китае происходящее вокруг событий с уханьским коронавирусом эпидемией не признано. В первую очередь для того, чтобы не сорвать рынки в неуправляемый штопор. Однако опубликованные сегодня экстремальные данные о резком росте заболевших (причем эти данные пока лишь из ключевой, но все-таки одной провинции Хубэй. Данные из других провинций будут ближе к вечеру) — в общем, резкий всплеск статистических показателей может означать, что в китайском руководстве есть силы и люди, стремящиеся любой ценой сорвать сессию ВСНП. Выиграть время. Кто именно из противоборствующих группировок пока не готов к схватке — трудно сказать. Но обстановка в китайском руковостве, похоже, обостряется.