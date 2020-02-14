Экс-посол США в Украине: у руководителей Госдепартамента «отсутствует концепция развития»

14.02.2020, 2:14, Новости дня

Карьерный дипломат Мари Йованович, уволенная с поста посла США в Украине президентом Дональдом Трампом, предупредила в четверг о том, что Госдепартаменту угрожает кризис, связанный с тем, что у руководства ведомства «отсутствует концепция развития».

Мари Йованович выступила с речью после получения награды в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. В своем выступлении она заявила, что Госдепартамент «находится в беде». При этом Йованович призвала собравшихся на церемонии награждения студентов Института дипломатии не отказываться от дипломатической карьеры. Она призвала студентов-международников последовать ее примеру, потому что США «нужны способные и готовые действовать дипломаты».

«Этой стране нужна активная внешняя политика», — заявила Йованович после получения премии имени Рэймонда Трейнора за выдающиеся достижения в области дипломатии. Награду с 1978 года вручает Институт дипломатии в Джорджтаунском университете.

Йованович отметила, что при Дональде Трампе Госдепартамент оказался «опустошен», а искусство дипломатии при нынешней администрации перестало быть одним из приоритетов Вашингтона.

«Сейчас Госдепартамент находится в беде. У высшего руководства отсутствует концепция развития, мораль и дух лидерства», — заявила Йованович, принимая награду. Она подчеркнула, что «тихая работа дипломатов» позволяет наладить мир во всем мире и способствует экономическому процветанию.

«Это звучит так старомодно в нашем высокотехнологичном мире, однако дипломатия касается взаимодействия между людьми, создавая доверительные отношения, которые сейчас имеют наибольшее значение, чем когда-либо еще. Это не так интересно, как отправка морской пехоты, но это дешевле и обычно более эффективно в долгосрочном плане», — добавила дипломат.

Премия, названная в память о Рэймонде Трейноре, бывшем руководителе Школы дипломатической службы имени Уолша, ежегодно вручается сотрудникам дипломатических ведомств и главам государств и международных организаций, которые добились особых достижений в сфере внешней политики. В свое время награду получили экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо и бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

По словам Томаса Пикеринга, бывшего постпреда США в ООН, Йованович продемонстрировала мужество не только во время работы дипломатом в России и в других странах, но и в тот момент, когда она согласилась выступить в качестве свидетеля на слушаниях по импичменту в Конгрессе. В результате этого Мари Йованович стала объектом для нападок со стороны президента Трампа.

«Она во всех смыслах этого слова действовала в лучших традициях тех, кто служит нашей стране», — заявил Пикеринг, который сам ранее был удостоен премии имени Трейнора.

Йованович предупредила слушателей о современном состоянии дипломатии во времена, когда авторитаризм вновь находится на подъеме во многих странах. «Внешняя политика, основанная на угрозах, страхе и беспорядке, вместо доверия, не может работать долго», — заявила экс-посол США в Украине.

Йованович была отправлена в отставку с должности посла в Украине в мае 2019 года без каких-либо публичных объяснений. Давая показания в Конгрессе на слушаниях по импичменту, она сказала, что против нее велась «согласованная кампания», базировавшаяся на «необоснованных и ложных заявлениях людей, которые руководствовались явно сомнительными мотивами».

Трамп публично раскритиковал Йованович после ее свидетельских показаний. Президент написал в твиттере, что «куда бы Мари Йованович ни направилась, везде дела начинали идти плохо». Йованович за 34 года службы была удостоена нескольких повышений в должности – как при демократах, так и при республиканцах. Она, в том числе, возглавляла дипломатические миссии США в Кыргызстане и Армении.