Новые материалы сайта «Путин. 20 лет»: ЧМ по футболу, открытие Крымского моста и Сирия

14.02.2020, 2:06, Новости дня

На сайт "Путин. 20 лет" выложили заключительную часть материалов. Это фото- и видеокадры, посвященные работе российского президента в 2015 — 2019 годах. Таким образом, всего в альбоме опубликованы более трех с половиной тысяч снимков и 300 видеозаписей.

Первую годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечали не только на полуострове, но и в самом сердце страны, на Васильевском спуске. Новые регионы все больше интегрируются в жизнь страны.

Ноябрь 2015 года. В конце ноября Украина прервала поставки электричества в Крым, и уже спустя две недели президент запустил первую очередь энергомоста на полуостров.

Февраль 2015 года. Пути выхода из украинского кризиса Владимир Путин и его коллеги обсуждали в "нормандском формате". Встреча в Минске продлилась рекордные 16 часов. Владимир Путин заметил, что это была не лучшая ночь в его жизни, но утро он считает добрым, потому что удалось договориться о главном – прекращении огня и отводе тяжелых вооружений.

Июнь 2015 года. Подписан еще один принципиально важный документ – ядерное соглашение с Ираном. Как подчеркнул президент, "что мир вздохнул с большим облегчением".

Май 2015 года. 70-летие Великой Победы в Москве отметили одним из самых масштабных парадов в истории России. А акция "Бессмертный полк" 9 мая 2015 года в одной только столице собрала полмиллиона человек. К шествию присоединился и президент, в его руках был портрет отца, Владимира Спиридоновича.

70-летний юбилей в 2015 году отметила и Организация объединенных наций. Свою речь Владимир Путин посвятил борьбе с терроризмом.

Апрель 2016 года. Владимир Путин присутствовал на церемонии первого пуска на новом российском космодроме "Восточный". "В развитии отечественной космонавтики сделан большой шаг вперед" — сообщил президент.

Май 2016 года. Появилась надежда на возвращение Сирии к миру. В освобожденной от террористов Пальмире выступил оркестр Мариинского театра.

Март 2017 года. "Сохранить Арктику зоной созидания и равноправного взаимодействия". В марте Владимир Путин побывал на архипелаге Земля Франца-Иосифа. С членами правительства президент говорил о "генеральной уборке" Арктики, а также ознакомился с технологией изучения вечной мерзлоты и запустил метеорологический аэрозонд.

Май 2017 года. Как всегда, в плотном графике Владимир Путин находит время для личных встреч. Накануне дня президент навестил Лазаря Лазаревича Матвеева. С ним Владимир Путин служил в Дрездене.

Июль 2017 года. В день 90-летия Людмилы Алексеевой глава государства также приехал в ней в гости. Президент и правозащитница беседовали, держась за руки.

Декабрь 2017 года. Усилия наших ВКС в Сирии позволили приступить к выводу значительной части российской группировки. Такой приказ Владимир Путин озвучил на авиабазе Хмеймим.

Март 2018 года. Новейшие образцы российского сверхточного и гиперзвукового оружия стали центральной темой послания президента РФ к Федеральному собранию весной 2018 года. При этом Владимир Путин подчеркнул: растущая военная мощь РФ никому не угрожает. Это – надежная гарантия мира на планете.

Май 2018 года. Президент сам сел за руль грузовой машины, которая открыла автомобильное движение по Крымскому мосту. "Я искренне поздравляю вас с этим праздничным, ярким, в полном смысле историческим днем", — сказал он.

Июнь 2018 года. РФ принимала чемпионат мира по футболу. С наследным принцем Саудовской Аравии Владимир Путин присутствовал на матче-открытии, с коллегами из Франции и Хорватии президент следил за финалом турнира. А в день, когда РФ сенсационно вышла в четвертьфинал, президент по телефону принимал поздравления от короля Испании. В августе Владимир Путин и сам обратился с поздравлениями к зарубежному политику.

Июнь 2019 года. Стабильно развиваются отношения со стратегическим партнером – Китаем. Летом 2019 года в РФ с государственным визитом побывал Си Цзиньпин. Председатель КНР в российскую столицу прибыл с щедрым даром – пандами Жуи и Диндин.

Июль 2018 года. С американским коллегой, Дональдом Трампом, президент РФ встречался не единожды. В 2018 году в Хельсинки провели саммит Россия-США, но многочисленные переговоры на различных уровнях так и не смогли спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Из-за выхода США стратегический документ утратил силу в начале 2019 года.

Сентябрь 2019 года. После первых контактов с новым руководством Украины состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Декабрь 2019 года. Завершается кремлевский архив рассказом о телефонной беседе Владимира Путина и Андрея Кочетова. 10-летний мальчик из Ставропольского края давно хотел покататься на лыжах в Красной, и его мечта осуществилась благодаря проекту "Елка желаний".