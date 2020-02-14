Россиянки выиграли три золота на борцовском Евро-2020

14.02.2020, 2:06, Новости дня

Спортсменки женской национальной команды РФ по борьбе отлично стартовали на чемпионате Европы, который проходит в столице Италии. Наши девушки выиграли три золотые медали континентального первенства и две бронзы. Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля.

В первый день Евро-2020 россиянки Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (вес до 68 кг) и Екатерина Букина (вес до 76 кг) стали обладательницами чемпионских титулов, сообщает ТАСС. Награды за 3-е место достались Милане Дадашевой (вес до 50 кг) и Любови Овчаровой (вес до 59 кг).

Ранее в Риме прошло первенство Европы по греко-римской борьбе среди мужчин и наши спортсмены выиграли на нем три серебра и две бронзы. После женщин на ковер в итальянской столице выйдут мужчины, которые разыграют награды в вольной борьбе.