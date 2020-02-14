Гоген Солнцев нашел донора матки для пожилой супруги Екатерины Терешкович

14.02.2020, 2:04, Разное

Шоумен Гоген Солнцев не так давно поделился с поклонниками новостью о том, что он и его пожилая супруга Екатерина Терешкович планируют стать родителями. Теперь экс-участник проекта «Дом-2» пояснил некоторые подробности, в частности, о том, что он нашел для избранницы донора матки.

На своей странице в Instagram Гоген Солнцев поделился с фолловерами радостной новостью. Прежде он и Екатерина Терешкович решили воспользоваться инновационным методом, когда медики печатают органы на 3D-принтере. Именно таким образом избранница шоумена должна была стать первооткрывательницей и родить желанного малыша.

Теперь же, как оказалось, Гоген Солнцев нашел иной способ. К нему обратилась некая женщина, желающая сменить пол. Так как по физическим причинам ей больше матка не нужна, пациентка готова отдать орган для пересадки Екатерине Терешкович. За это шоумен и его возлюбленная якобы окажут новой знакомой посильную помощь при проведении хирургического вмешательства.

Пока подробностей Гоген Солнцев не раскрывает, но поклонники уже осудили подобные идеи. Многие уверены, что подобная операция опасна для женщины в таком возрасте, а Терешкович в прошлом году, как известно, долго лечилась от алкоголизма и у нее были серьезные проблемы со здоровьем.