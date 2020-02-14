США продлили разрешение для Huawei на 45 дней

14.02.2020, 1:52, Новости дня

В администрации Трампа заявили, что Соединенные Штаты продлят сроком на 45 дней разрешение, позволяющее американским компаниям вести дела с китайской компанией Huawei Technologies Co Ltd. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля.

После того как в мае прошлого года власти США внесли Huawei в черный экономический список, ссылаясь на соображения национальной безопасности, Министерство торговли США неоднократно одобряло подобные разрешения, позволяющие китайской компании приобретать некоторые товары американского производства. Поясняя свои действия, в Министерстве торговли США указывали, что подобые меры направлены на минимизацию сбоев для клиентов, многие из которых работают в сельских районах США.

Решение было принято во время обсуждения администрацией Дональда Трампа вопроса о дальнейшем ужесточении ограничений на продажу американской продукции компании Huawei. В свою очередь, китайский производитель пока никак не прокомментировал это решение американских властей. Срок действующей лицензии истекает 16 февраля.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

США продлили разрешение для Huawei на 45 дней

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Названы самые популярные в РФ видео на Youtube

12.02 / Цены на смартфон Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска S20

01.01 / В новогоднем обращении глава МОК призвал спортсменов к политическому нейтралитету

07.02 / Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

09.12 / В Париже продолжается транспортный сбой из-за забастовки противников пенсионной реформы

16.01 / Михалков назвал причину непопадания «Дылды» в число номинантов «Оскара»

31.01 / Вооруженное ограбление ювелирного магазина под Новомосковском попало на видео

13.02 / Названы сроки начала продаж мотоциклов Aurus

02.12 / В Кремле озвучили подробности встречи Путина и Эрдогана

02.12 / В Киеве заявили о готовности «принять пару областей» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика