США продлили разрешение для Huawei на 45 дней

14.02.2020, 1:52, Новости дня

В администрации Трампа заявили, что Соединенные Штаты продлят сроком на 45 дней разрешение, позволяющее американским компаниям вести дела с китайской компанией Huawei Technologies Co Ltd. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля.

После того как в мае прошлого года власти США внесли Huawei в черный экономический список, ссылаясь на соображения национальной безопасности, Министерство торговли США неоднократно одобряло подобные разрешения, позволяющие китайской компании приобретать некоторые товары американского производства. Поясняя свои действия, в Министерстве торговли США указывали, что подобые меры направлены на минимизацию сбоев для клиентов, многие из которых работают в сельских районах США.

Решение было принято во время обсуждения администрацией Дональда Трампа вопроса о дальнейшем ужесточении ограничений на продажу американской продукции компании Huawei. В свою очередь, китайский производитель пока никак не прокомментировал это решение американских властей. Срок действующей лицензии истекает 16 февраля.