Мнение: Облом кремлевской людоедочки

14.02.2020, 1:47, Разное

Простоватая наглость обитателей правящей путинской подворотни вызывает улыбку.

9 марта в Нидерландах начинается суд по делу о «Боинге», сбитым Путиным над Украиной 27 июля 2014-го года. Среди обвиняемых – трое российских граждан. То есть, приходит «копец котенку». Хотя заседания запланированы до марта 2021 года, но дело идет к развязке.

И вот «Рейтерс», со ссылкой на послание министра юстиции и безопасности Нидерландов парламенту страны, сообщает, что еще в октябре 2019 года, «без шума, без пыли», втайне от российских граждан, власти России предлагали судить в России обвиняемых в убийстве пассажиров и экипажа «Боинга». Буа-га-га! Басманным судом!

«Милая девушка, – неожиданно сказал Остап, – продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. … Продайте, девочка, я вам дам семь рублей».

По простоте подхода путинские повторили классику из «12 стульев».

Не дали Нидерланды судебного «ситечка» нашей коллективной кремлевской людоедочке.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…