Мнение: Рассказ «Вилькабамба» Гарри Тертлдава как ключ к американской политической культуре

14.02.2020, 1:38, Разное

Рассказ «Вилькабамба» Гарри Тертлдава как ключ к американской политической культуре

У американского писателя-фантаста Гарри Тертлдава есть небольшой рассказ «Вилькабамба». Сюжет прост — Землю покорили могущественные инопланетяне, грабят её недра, делая непригодной для жизни экологически, и последнее независимое человеческое государство гибнет при безнадёжном сопротивлении. Вполне очевидная аллюзия на то, как в реальной жизни США грабят и разрушают государства Третьего Мира, загаживают их территорию и лишают местные народы будущего.

Тема инопланетян-завоевателей в фантастике довольно заезжена, хотя, как ни странно, обычно авторы избегают аналогий с покорением европейскими завоевателями Нового Света. В фантастике обычно человечество против инопланетян едино и инопланетяне едины, а так, чтобы какая-то часть людей, подобно некоторым индейским племенам, принимала сторону завоевателей, в фантастике обычно не изображается. Может быть, это из-за того, что такая тема слишком неприятна и сложна как для большинства авторов, так и для большинства читателей. В художественных книгах обычно бывают подробно описаны один-два мерзких предателя, но тема массового предательства много сложнее, и мало где освещается.

Вилькабамба — крошечное инкское государство в Андах, более сорока лет не покорявшееся испанским конкистадорам, после того как остальная территория государства инков уже была под властью Испанской Короны

Впрочем, вернёмся к рассказу. Автор не просто так назвал его «Вилькабамба». Не надеясь на эрудированность читателя, он прямо в рассказе объяснил, что так называлось крошечное инкское государство в Андах, более сорока лет не покорявшееся испанским конкистадорам, после того как остальная территория государства инков уже была под властью Испанской Короны.

Тут необходимо дать краткую историческую справку. Касательно государства инков есть такой исторический миф, что мол якобы его завоевание прошло на удивление легко. Испанцы захватили в плен Сапа Инку Атауальпу, потребовали за него выкуп золотом, а потом устроили для царственного пленника суд и казнь, а потом якобы всё население государства инков как один человек покорилось завоевателям, и никто уже не помышлял о сопротивлении. Но в реальности после казни Атауальпы была длившаяся с переменным успехом борьба индейцев за свою Родину и свободу, в которой инкам, увы, не повезло.

Мифом о пассивности населения государства инков подпитывают миф о так называемой «Восточной Деспотии», где мол якобы только у правителя есть воля, все остальные покорные рабы и безвольные куклы. Этот псевдоисторический миф озвучивает даже такой видный специалист по инкам как Ю. Березкин в книге «Инки. Исторический опыт империи». При том, что он не мог не знать книги Якова Света «Последний Инка», где история борьбы инков с конкистадорами описана подробнейшим образом, и не знать о Вилькабамбе Ю.Березкин точно не может. Почему Ю. Березкин был в своей книге, посвящённой инкам, столь научно недобросовестен, не знаю. Кого занесёт к нему на лекцию — попробуйте спросить.

Вернёмся, однако, к рассказу Тертлдава. Автор подчёркнуто проводит параллелизм с инками. Протагонист рассказа Харрис Моффат-третий, правитель оставшихся независимыми огрызков США и Канады, президент первой и премьер второй.

Харрис Моффат потому третий, что и его отец, и его дед были президентами и его полными тёзками. Конечно, отчасти династия президентов введена, чтобы подчеркнуть параллель с Вилькабамбой, однако автор едва ли бы смог её ввести, не будь такого рода династизм вполне приемлем для политической культуры США и Канады. Есть детский канадский сериал «Щенячий Патруль», где городом правит мэр из династии мэров, идущей от основания города, и при этом данный персонаж считается «хорошим мэром», несмотря на некоторую бестолковость. Впрочем, и из реальной жизни все мы помним Буша Старшего и Буша Младшего, после гибели Джона Кеннеди его сторонники выдвинули в кандидаты его брата Роберта Кеннеди, имевшего все шансы на избрание (родство эти шансы повышало, а не понижало), но убитого во время президентской гонки. Как это ни покажется некоторым удивительным, сама по себе выборная династия в североамериканской политической культуре не воспринимается как некое инфернальное зло, и потому когда адепты американской демократии критикуют династии Кимов и Асадов попрекая их собственно династизмом, и не видят в упор должностных династий в США, это попахивает лицемерием. Сам по себе для США и Канады династизм допустим, недопустимым считается «вождизм», впрочем, об этом ниже.

Кстати, нет в «Вилькабамбе» Тертлдава и плановой экономики. Разве что упоминается только, что экономика совсем в плохом состоянии, однако не вводятся даже логичные в военное время карточки, не говоря уже о плановости экономики. Наоборот, напрямую упоминается о долгах и кредитах между предприятиями. Реальная Вилькабамба, подобно современной КНДР, могла держаться в режиме осаждённой крепости только благодаря плановой экономике, но тут автор, похоже, просто не в теме.

Или вот ещё такой момент. Харрис Моффат и сам учился в пансионе на территории под властью кролпов, и своего сына туда отправил. Момент отчасти списан с того, что правители третьего мира отправляют детей учиться в Европу и США, отчасти с того, как в Римские времена вожди варваров отправляли своих детей и племянников в Рим в качестве заложников. Но вот в реальной Вилькапампе так не делали. Сыновья Сапа Инки учились именно в Вилькабамбе.

Однако столь намеренно подсвечиваемое сходство с Вилькабамбой делает особенно резким различие финалов. В реальности последний правитель Вилькабамбы Тупак Амару Первый был захвачен со своими соратниками в плен при помощи предателя, после чего последовал судебный процесс, сопровождаемый пытками, под которыми никто не сломался, и публичной казнью и самого Тупака Амару, и его соратников. Но даже с эшафота Тупак Амару призвал свой народ продолжать борьбу, и память о нём жила в народе много веков, да и сейчас живёт.

А в рассказе Тердлава всё куда безнадёжнее. Протагонисту Моффату сохранили жизнь, но дело его мертво и власть инопланетных захватчиков неколебима из-за их технического превосходства. Собственно, именно на этом в рассказе сделан акцент. Нет у Тердлава и героического сопротивления пыткам, нет и темы предательства(Моффат попался случайно).

Но самое главное отличие вот в чём. Харрис Моффат у Тертлдава хоть и президент, но психологически он — типичный средний американец. Потому и героическая гибель в духе Тупака Амару для него выглядела бы неестественной. Это не для среднего обывателя.

В общем-то в американской культуре принято считать, что президент и должен быть похож на среднего обывателя, именно потому в кандидаты порой и выдвигают не самых умных политических деятелей. Считается, что средний обыватель будет ассоциировать себя с ним, и проголосовать за него, потому умнее среднего американский президент быть не должен.

Вождь — это не просто глава государства. Это ещё во многом человек, обладающий среди своих сторонников очень сильным авторитетом, который не исчезает даже с его свержением

Собственно, в этом и суть отрицания того, что называют порой «культом личности», «вождизмом» и прочим. То, чем обычно попрекают режимы реального социализма. Вождь — это не просто глава государства, располагающий должностными полномочиями. Это ещё во многом человек, обладающий среди своих сторонников очень сильным авторитетом, который не исчезает автоматически даже с его свержением. Сравните Моралеса и Януковича. Янукович, потеряв пост, стал никем, а вот Моралес после свержения авторитета среди своих сторонников автоматически не растерял.

Насколько тот или иной вождь реально авторитета заслуживает, это уже вопрос второй. Конечно, авторитет бывает дутый и высосанный из пальца, но бывает, что вполне заслуженный, однако республиканизм американо-канадского образца негативно оценивает сплав власти и авторитета в принципе, а не только в том частном случае, когда такой авторитет приписывается недостойной личности.

И у нас среди многих вроде был искренне считающих себя левыми и красными принято видеть главную угрозу не в тех или иных мерзостях капитализма, а именно в «вождизме», а также в любом намёке на героизм и самопожертвование, в видя тут только ложь, фальшь и «культ личности». Но если у человека нет ценностей, которые были бы ему дороже собственной жизни, он никогда не будет рисковать собой, а уж тем более жертвовать собой. Какой тогда из него борец? Он струсит, как только запахнет «жареным». Да и вообще человек только тогда способен идти на жертвы, если уверен, что они не напрасны. Что его труд не будет спущен в унитаз. Что даже после его смерти товарищи продолжат его дело до победы. И фигура вождя может в сознании быть просто символом народа и его дел. Впрочем, в тридцатые годы об этом говорилось прямым текстом, например в песне «Сталина имя» есть такие строки:

Сталин — это народ, что победно идет

На вершины подоблачных склонов.

Сталин — наши дела, Сталин — крылья орла,

Сталин — воля и ум миллионов.

Это потом культ личности стали понимать, как «тёмные и необразованные верили, что Сталин бог и без него кирдык». Ну те, кто в то время были детьми, может, как-то так и могли понимать, но с детей какой спрос? Дети в и Деда Мороза верят, и в страшилки про Пиковую Даму и Кровавую Руку.

Но если серьёзно, то никакое движение народных масс невозможно без вождя, которому народ доверяет настолько, что готов за ним идти. Иначе никто никуда ни за кем не идёт, и никакой революции не происходит.

Правда, фюрер-принцип есть и у фашистов, мол должен быть вождь («фюрер» по-немецки, «дуче» по-итальянски, «каудильо» в испанском и португальском языках), который самый брутальный, самый волевой и затыкает своих оппонентов кулаком и громовым голосом(особенно было актуально до распространения микрофонов). Впрочем, напор в голосе поклонниками брутальщины ценится и сейчас.

У левых вождь не обязательно воплощение физической силы, а именно самый умный и глубже других осознающий общественные процессы, и потому видящий пути выхода из казалось бы неразрешимых противоречий. Образно говоря, это тот, кто знает дорогу вперёд и за кем не страшно пойти. В худшем случае он погибнет, но не предаст тех, кто ему доверился. Во всяком случае так это видится левыми сторонниками своего вождя.

Некоторые почему-то свято уверены, что если какой-то человек обладает авторитетом и властью одновременно, то он непременно этим авторитетом злоупотребит, устроив репрессии даже среди своих сторонников. Хотя если авторитет среди сторонников сложился без насилия над этими сторонниками, то зачем этот авторитет именно насилием поддерживать? Кроме того, всякие нехорошие вещи типа репрессий возможны и без авторитетного вождя, вспомним американский маккартизм. А вот покойного Чавеса или свергнутого Моралеса никакими репрессиями ни против сторонников, ни против противников не попрекнёшь.

Но фанатов разделения властей смущает сам факт, когда у одного человека есть одновременно и прямая власть, и авторитет. У них такая догма, что это самое страшное зло. Если вы убедились, что ваш собеседник исходит из этой догмы, то спорить с ним бесполезно. Надо просто этот момент для себя прояснить, и всё.

В реальных США никогда не было ситуации, чтобы стране всерьёз угрожал иностранный оккупант, и потому автор-американец просто не понимает, что для такой борьбы нужен не просто президент-обыватель, а обладающий авторитетом вождь.

Почему нужен именно авторитет, а просто ума и организационных способностей недостаточно? Да потому что даже самого умного человека, не обладающего авторитетом, никто слушать и слушаться не будет, и все его планы будут заведомо нереализуемы за отсутствием тех, кто бы стал их воплощать в жизнь. Что касается Тертлдава, тут скорее не вина, а беда автора, которому было негде было найти нужный материал для показа ситуации героического сопротивления. Но бывает что автор и бессознательно выражает то, чего не осознаёт сам. Вряд ли автор думал показать, что с обывателем во главе, не способным к самопожертвованию и неспособным мыслить стратегически, героическое сопротивление не получится, но показал по факту именно это. Впрочем, уже за одно антиимпериалистическое содержание автору стоит сказать спасибо.

Леа Руж

https://prometej.info/rasskaz-vilkabamba-garri-tertldava-kak-klyuch-k-amerikanskoj-politicheskoj-kulture/ — цинк