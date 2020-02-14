Сирийская ПВО открыла огонь для отражения ракетного удара по Дамаску

14.02.2020, 1:30, Новости дня

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетный удар в небе над Дамаском, информирует SANA.

По поступающей информации, сирийским военным удалось сбить несколько «враждебных объектов», запущенных со стороны Голанских высот, передает ТАСС.

Напомним, 6 февраля западные районы Дамаска подверглись воздушной атаке. 7 февраля в Минобороны сообщили, что при отражении атаки ВВС Израиля под Дамаском под огонь сирийской ПВО чуть не попал заходивший на посадку пассажирский авиалайнер.



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Сирийская ПВО открыла огонь для отражения ракетного удара по Дамаску

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