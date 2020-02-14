14.02.2020, 1:30, Новости дня

По Дамаску нанесен ракетный удар. Сирийский город был атакован самолетами, которые заходили со стороны Голанских высот, оккупированных Израилем. Как правило, именно израильские ВВС наносят удары по Дамаску. Однако пока нет официальной информации о том, кто стоит за атакой, передает РИА Новости. Ракетные удары были отбиты силами ПВО.

Ранее Дамаск был атакован 6 февраля. Тогда четыре израильских истребителя F-16 ВВС, не заходя в воздушное пространство Сирии, выпустили восемь ракет "воздух-земля". Зенитные ракетные комплексы ПВО отразили атаку. В момент внезапной атаки на посадку в аэропорту Дамаска заходил лайнер с 172 пассажирами. Диспетчерам удалось вовремя увести его из зоны поражения и перенаправить на аивабазу Хмеймим.