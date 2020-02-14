Журналист FAZ — эра Меркель должна завершиться досрочно ради стабильности Германии и Европы

14.02.2020, 1:21, Новости дня

По опыту Аннегрет Крамп-Карренбауэр, любому потенциальному лидеру ХДС известно, что возглавлять партию, в то время как власть сосредоточена в руках канцлера, — «адская» задача. По мнению корреспондента Frankfurter Allgemeine Экарта Лозе, эра Меркель должна завершиться раньше срока, потому что отсутствие ясности в правящих кругах повредит не только ХДС, но и стабильности Германии и всей Европы.



Reuters

В выходные в Мюнхене соберётся немало представителей мировых политических элит, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Конференция по безопасности — украшение для Германии, потому что она хотя бы отчасти перечёркивает сомнения в притязаниях страны на весомую роль в мировом сообществе, считает журналист издания Экарт Лозе.

Ожидается, что на конференции выступит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ангела Меркель в Мюнхене не появится — просто потому, что она принимает участие в конференции раз в два года, отмечается в статье. По версии автора, это было запланировано ещё до заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр об уходе с поста председателя ХДС, и тем не менее такой расклад вполне соответствует обстоятельствам. Таким образом, Германию на Мюнхенской конференции по безопасности будет представлять президент, который обладает только авторитетом, но не наделён значительной властью внутри страны.

Напротив, канцлер, на которую демократические страны возлагали большие надежды на протяжении многих лет, на конференции присутствовать не будет, подчёркивает издание. В Америке эксцентричный президент, РФ подтачивает европейский мир, Великобритания покидает ЕС, французский лидер борется с протестами «жёлтых жилетов», Италия заигрывает с популистами, Венгрия и Польша подрывают основы ЕС, Испания занята проблемами собственного правительства, как будто других проблем в мире вовсе не существует, перечисляет автор статьи.

В такой обстановке приятно знать, что хотя бы экономически сильная Германия остаётся «оплотом политической стабильности посреди мирового шторма», — так думают многие. Однако на протяжении долгих лет эта стабильность связывалась, в первую очередь, за рубежом, но не только там, с одним и тем же именем, как будто оно прописано в «вечной статье конституции», — с Ангелой Меркель, подчёркивает Экарт Лозе.

Однако эта уверенность проходит быстрее, чем можно было предполагать, считает журналист, напоминая о выборах в Тюрингии, на которых кандидатуру премьер-министра от свободных демократов поддержали одновременно ХДС и АдГ, а также о заявлении Крамп-Карренбауэр об уходе с поста главы партии. План Меркель сначала организованно передать пост председателя партии и после этого спокойно править до осени 2021 года, чтобы потом не менее организованно передать преемнице пост канцлера, не сработал, констатирует автор.

Теперь каждый возможный преемник Крамп-Карренбауэр и кандидат на должность канцлера знает, что более или менее разумно справляться с задачами на посту председателя ХДС при властвующей Меркель — это не просто рискованный шаг, но и «адская скачка», которая может уничтожить любые мысли о продолжении карьеры.

С точки зрения немецкого журналиста, в этой ситуации речь идёт больше, чем о неуправляемых выборах премьер-министров федеральных земель, вопроса о том, кто должен стать следующим председателем ХДС или о том, не состоятся ли следующие выборы в бундестаг досрочно. Сейчас речь идёт о том, останется ли Германия такой стабильной и хорошо управляемой, как было на протяжении 70 лет, независимо от того, какую партию представлял канцлер, какая коалиция стояла во главе правительства и кто его возглавлял — мужчина или женщина.

По версии Лозе, самый интересный вопрос кадрового характера в связи с этим заключается не в том, кто войдёт в новое партийное руководство ХДС или станет кандидатом на пост канцлера, а в том, готова ли Ангела Меркель досрочно оставить свою должность, как она сделала с должностью председателя партии. Тогда она заявляла о том, что готова остаться до конца предусмотренного срока, однако дала понять, что необходимо иное решение.

После краха Крамп-Карренбауэр в ХДС, вероятно, окрепнет убеждение в том, что эра Меркель должна завершиться раньше осени 2021 года, потому что отсутствие ясности в руководящих кругах повредит не только партии, но и стабильности Германии — и, тем самым, стабильности Европы, заключает журналист Frankfurter Allgemeine.